Совет ЕС принял решение о продлении антироссийских санкций

Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций в отношении России на шесть месяцев.

Антироссийские санкции ранее были введены из-за «подрыва территориальной целостности Украины». Трамп прокомментировал свой указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Ограничения продлят своё действие до 15 марта 2019 года. Санкции затронули 44 организации и 155 физических лиц. «Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки», — говорится в заявлении, - опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 12 сентября подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы. Глава Белого дома назвал этот свой указ одной из жесточайших мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов.