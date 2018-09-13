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Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
13 сентября 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи канадского Университета Макмастера изучили влияние молока на организм человека и пришли к выводу, что его регулярное употребление значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование длилось девять лет. Специалисты наблюдали 137 тысяч людей в возрасте от 35 до 70 лет в разных странах. Под наблюдением находились две группы участников, в одной из них люди игнорировали молочные продукты.
В результате собранной учеными по ходу эксперимента массы данных удалось установить, что в группе, не употреблявшей молочные продукты, была зафиксирована более высокая смертность. Специалисты отметили, что у людей, которые употребляют молочные продукты регулярно, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижается.
По итогам исследования ученые пришли к выводу о пользе молочной продукции для человека, и в первую очередь порекомендовали к регулярному употреблению молоко и йогурты повышенной жирности, пишут «Известия».
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