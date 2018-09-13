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Введёт ли Россия свои войска в Ливию?
13 сентября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Судя по крайне скупой информации, доносящейся из-за зубчатых стен Кремля, российское политическое руководство, вдохновлённое победами в Сирии, планирует расширить влияние на Ближнем Востоке. В Москву регулярно наведываются высокопоставленные маршалы из ливийской национальной армии.
Западные СМИ пишут, что не за горами создание на востоке бывшей Джамахирии российской военной базы. Официальные лица как-то вяло опровергают эту информацию. Ещё свежи в памяти кадры садистского убийства лидера страны Муаммара Каддафи, который незадолго до гибели ставил свой походный бедуинский шатёр на территории Кремля. И встречался лично с президентом Медведевым. Мило поговорили. Обнялись. Потом тот же Медведев приказал МИД России не накладывать вето на резолюцию СБ ООН 1973 г. о «демократических» бомбардировках армиями США и Западной Европы одной из самых светских и богатых стран Персидского залива. В результате Ливию вернули в XIX век, Каддафи разорвали на куски, западные бенефициары качают ливийскую нефть, а Медведев – сами знаете, кем работает.
Как считает Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Ливии (1992–1996 гг.), ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей ПОДЦЕРОБ, прямую военную помощь Россия не может и не будет оказывать из-за резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей поставки любых видов вооружений в Ливию. Причём вне зависимости от того, признанной мировым сообществом стороной внутреннего конфликта является проситель или непризнанной.
Единственное, что может сделать Россия сегодня, – это дипломатическим путём добиваться отмены этого запрета. Но и здесь возникает масса проблем. Пока мы занимаем выжидательную позицию. На данный момент это самое оптимальное решение.
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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