Раскрыт сценарий уничтожения Россией кораблей США в случае их агрессии в Сирии

Армия РФ будет вынуждена ответить зеркально, если в ходе новой атаки США против Сирии в места расположения российских частей попадут американские ракеты. Об этом в разговоре с журналистами заявил отечественный военный эксперт Сергей Судаков.

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов Россия нанесет удар при помощи «тройственного залпа». Данный сценарий предполагает запуск торпед в сторону американских субмарин. Наземные комплексы, в свою очередь, уничтожат вражеский надводный флот противокорабельными ракетами или крылатыми «Калибрами».

Ранее в четверг сообщалось, что в министерстве обороны США призвали оказать поддержку организации «Белые каски», действующей в районах Сирии, которые контролируют группировки, противостоящие президенту страны Башару Асаду.