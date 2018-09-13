Раскрыт сценарий уничтожения Россией кораблей США в случае их агрессии в Сирии
13 сентября 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Армия РФ будет вынуждена ответить зеркально, если в ходе новой атаки США против Сирии в места расположения российских частей попадут американские ракеты. Об этом в разговоре с журналистами заявил отечественный военный эксперт Сергей Судаков.
Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов Россия нанесет удар при помощи «тройственного залпа». Данный сценарий предполагает запуск торпед в сторону американских субмарин. Наземные комплексы, в свою очередь, уничтожат вражеский надводный флот противокорабельными ракетами или крылатыми «Калибрами».
Ранее в четверг сообщалось, что в министерстве обороны США призвали оказать поддержку организации «Белые каски», действующей в районах Сирии, которые контролируют группировки, противостоящие президенту страны Башару Асаду.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес