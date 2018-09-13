Киев нашел способ отрезать Донбасс от автобусного сообщения с Украиной через РФ

Киевские спецслужбы готовят провокации, которые преследуют цель отрезать самопровозглашенные республики Донбасса от автобусного сообщения с Украиной через территорию России. Об этом стало известно властям ЛНР.

В правительстве республики проинформировали, что украинские силовики на текущей неделе намерены осуществить досмотры транспортных средств на одном из пунктов пропуска. Согласно данным, имеющимся в распоряжении ЛНР, представители Киева планируют «обнаружить» ими же подброшенные запрещенные к провозу предметы в багаже пассажиров. Это послужит поводом к запрету автобусного сообщения через территорию РФ, пишет сайт «Новороссия».

Ранее сообщалось, что в российском экспертом сообществе рассказали о последствиях предполагаемого наступления украинской армии в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил политолог Алексей Чеснаков.