На Украине считают, что Россию можно «разгромить в пыль»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль" при условии, если у нее не будет ядерного оружия. Комментируя масштабные маневры "Восток-2018", проходящие в эти дни в России, Суслов заявил, что цель этих учений - "продемонстрировать мускулы", чтобы другие страны избегали военного конфликта с Россией. Путин вместе с Шойгу наблюдал учения «Восток-2018»

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — цитирует выступление украинского политика в эфире телеканала "112 Украина" РИА Новости.

Учения "Восток-2018" - самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. В учениях принимают участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.