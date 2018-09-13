На Украине считают, что Россию можно «разгромить в пыль»
13 сентября 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль" при условии, если у нее не будет ядерного оружия. Комментируя масштабные маневры "Восток-2018", проходящие в эти дни в России, Суслов заявил, что цель этих учений - "продемонстрировать мускулы", чтобы другие страны избегали военного конфликта с Россией.
"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — цитирует выступление украинского политика в эфире телеканала "112 Украина" РИА Новости.
Учения "Восток-2018" - самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. В учениях принимают участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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