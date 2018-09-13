Трамп прокомментировал свой указ о введении санкций за вмешательство в выборы
13 сентября 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп назвал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборы одной из жесточайших мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов.
Накануне стало известно, что глава Белого дома решил ввести санкции за вмешательство в выборы после получения новых разведданных.
По новому указу Трампа санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.
"Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы", — прокомментировал Трамп свой указ. По его мнению, теперь американский народ в преддверии промежуточных выборов в конгресс может быть уверен в том, что власти "неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз", - сообщает РИА Новости.
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