Трамп прокомментировал свой указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп назвал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборы одной из жесточайших мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов. Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Накануне стало известно, что глава Белого дома решил ввести санкции за вмешательство в выборы после получения новых разведданных.

По новому указу Трампа санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.

"Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы", — прокомментировал Трамп свой указ. По его мнению, теперь американский народ в преддверии промежуточных выборов в конгресс может быть уверен в том, что власти "неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз", - сообщает РИА Новости.