Пентагон призвал поддержать «героических» «Белых касок» в Сирии

В Пентагоне заявили, что не располагают доказательствами подготовки провокации с применением химического оружия в Идлибе, и призвали поддержать «героическую» деятельность «Белых касок».

«Белые каски» представляют собой гуманитарную организацию, которая спасла тысячи жизней. Эта организация продолжает реагировать на бомбардировки ВС России и Сирии. США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую деятельность», - заявил представитель Министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя информацию о готовящейся в Идлибе провокации с применением химического оружия, распространенную российским Центром по примирению враждующих сторон.

Представитель Пентагона выразил уверенность в том, что Россия искажает правду и нападает на «героических» волонтеров вместо того, чтобы вести себя как «ответственный член международного сообщества» и оказывать соответствующее влияние на режим Башара Асада, сообщает «КП».