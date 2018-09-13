Самолеты ВВС США перехватили российские Ту-95 около Аляски

Представители Пентагона заявили о перехвате двух российских бомбардировщиков Ту-95 около Аляски.

Уточняется, что истребители F-22 ВВС США вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 1 сентября. Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

Перехват произошел в районе Алеутских островов, - сообщает Газета.ру со ссылкой на американские СМИ.

Российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады, - сообщает Fox News.

Представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкл Кучарек ранее заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.