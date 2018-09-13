Американцам запретят поедать кошек и собак

Законопроект, запрещающий торговать мясом собак и кошек, получил одобрение нижней палаты Конгресса США. Авторы документа намереваются остановить людей, которые поедают этих домашних животных.

«Закон о запрете торговли мясом собак и кошек» предусматривает запрет на забой, транспортировку, хранение и продажу собак и кошек с целью их употребления в пищу. Нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч доллларов. Авторы законопроекта – республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.

«Я горжусь тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США», - заявил Алси Хэйстингс после того, как предложенный им законопроект получил одобрение Конгресса США. Авторы призвали верхнюю палату - Сенат Конгресса США - также поддержать этот документ.

Новый закон делает исключение лишь для некоторых индейских племен. Коренным жителям Америки разрешено поедать собак и кошек в религиозных целях, сообщает «КП».