ЮНЕСКО может лишить центр Праги статуса объекта культурного наследия

ЮНЕСКО потребовала от городских властей чешской столицы пересмотреть планы по строительству высотных домов, которые могут нарушить архитектурный ансамбль центра города. Сделать это надо до 1 декабря 2019 года.

Если городские власти не откажутся от планов высотной застройки, ЮНЕСКО сначала поместит центр Праги в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, а потом и вовсе лишит статуса объекта культурного наследия.

Осенью прошлого года этот вопрос уже поднимался, тогда власти Праги от высотного строительства не отказались.