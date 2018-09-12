ЮНЕСКО может лишить центр Праги статуса объекта культурного наследия
12 сентября 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
ЮНЕСКО потребовала от городских властей чешской столицы пересмотреть планы по строительству высотных домов, которые могут нарушить архитектурный ансамбль центра города. Сделать это надо до 1 декабря 2019 года.
Если городские власти не откажутся от планов высотной застройки, ЮНЕСКО сначала поместит центр Праги в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, а потом и вовсе лишит статуса объекта культурного наследия.
Осенью прошлого года этот вопрос уже поднимался, тогда власти Праги от высотного строительства не отказались.
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