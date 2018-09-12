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Климкин заявил, что Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым
12 сентября 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти не собираются возобновлять поставки воды в Крым. Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин сегодня. По его словам, Киев никогда этого не позволит.
«На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», - отметил украинский министр в беседе с журналистами.
Вода из Днепра вновь потечет в Крым по Северо-Крымскому каналу только после того, как на Украине появится вменяемая власть, которая настроена не воевать, а созидать, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.
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