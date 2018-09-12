Климкин заявил, что Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым

Украинские власти не собираются возобновлять поставки воды в Крым. Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин сегодня. По его словам, Киев никогда этого не позволит. Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

«На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», - отметил украинский министр в беседе с журналистами.

Вода из Днепра вновь потечет в Крым по Северо-Крымскому каналу только после того, как на Украине появится вменяемая власть, которая настроена не воевать, а созидать, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.