Константинополь сообщил о создании независимой церкви на Украине

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил сообщил, что на Украине приступили к созданию местной независимой церкви. Об этом передает итальянское католическое агентство SIR.

Митрополит объяснил, что такое решение было принято с учётом просьбы самих украинцев. По его мнению, автокефалия позволит преодолеть разделения православных на Украине. При этом он пояснил, что Вселенский патриархат осознаёт всю свою ответственность как материнской церкви.

Как сообщают «Известия», в случае дарования Украине автокефалии УПЦ Русская православная церковь пригрозила разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.