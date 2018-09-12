Катарский дипломат рассказал о военных контактах эмирата с соседями
12 сентября 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Дипломатический кризис вокруг Катара был создан странами Персидского залива в 2017 году. В настоящее время он постепенно сходит на нет.
Представители катарского военного руководства продолжают военные контакты со своими соседями, хотя и существуют некие жесткие отношения между катарской правящей династией и саудитами по поводу приобретения Дохой российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает NEWS.ru.
Дипломат не подтвердил информацию о том, что встреча в Кувейте стала первыми с начала блокады переговорами в рамках ССАГПЗ, на которые позвали представителей Дохи.
«Регион сталкивается с все более сложными задачами, поэтому важно сохранять связи в заливе и объединять усилия, чтобы спасти нашу организацию и отказаться от всего, что мешает единству», — считает эксперт.
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