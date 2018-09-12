Матвиенко: России необходимо восстановить дружеские отношения с Нидерландами

Член Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Российской Федерации необходимости восстановить дружеские отношения с Нидерландами. По её словам, за это выступают и обычные граждане, и руководители государства.

«В России очень дорожат историей наших отношений с Нидерландами, и было бы крайне неразумно бросить в топку нынешней политической конъюнктуры весь тот багаж дружбы, добрососедства и сотрудничества, который был наработан всеми предыдущими поколениями», — сказала Матвиенко.

Политик призналась, что с председателем Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол она успела обсудить «острые вопросы», но не сообщила какие. Уточнила только, что это был «дружеские диалог».

В свою очередь Брукерс-Кнол сказала, что несмотря на то, что страны имеют в некоторых вопросах разные точки зрения, необходимо продолжать диалог, передают РИА Новости.