Эксперты составили рейтинг самых несчастных стран мира

Социологи из института Gallup составили рейтинг самых несчастливых стран мира. Первое место в нём заняла Центральноафриканская Республика. Россия находится в конце списка.

Ученые привлекли в опрос более 145 тысяч жителей разных стран. Об этом пишет NEWS.ru.

«В совокупности мир находится в стрессе. Он обеспокоен и грустен сегодня больше, чем мы когда-либо видели», — прокомментировал результаты опроса эксперт.

На второе место попал Ирак, после - Южный Судан, Египет и Иран. Россия же, напротив, вошла в список сравнительно счастливых стран.