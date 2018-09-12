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Эксперты составили рейтинг самых несчастных стран мира
12 сентября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Социологи из института Gallup составили рейтинг самых несчастливых стран мира. Первое место в нём заняла Центральноафриканская Республика. Россия находится в конце списка.
Ученые привлекли в опрос более 145 тысяч жителей разных стран. Об этом пишет NEWS.ru.
«В совокупности мир находится в стрессе. Он обеспокоен и грустен сегодня больше, чем мы когда-либо видели», — прокомментировал результаты опроса эксперт.
На второе место попал Ирак, после - Южный Судан, Египет и Иран. Россия же, напротив, вошла в список сравнительно счастливых стран.
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