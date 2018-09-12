Скотланд-Ярд отказался комментировать высказывание Путина по делу Скрипалей

Представитель Скотланд-Ярда в среду, 12 сентября, отказался комментировать высказывание президента России Владимира Путина о том, что российские власти нашли двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что не намерены давать никаких комментариев по поводу данного заявления российского лидера, передает сегодня днем РИА "Новости".

Напомним, в рамках ВЭФ Владимир Путин отметил, что власти РФ знают, кем являются граждане, которых Лондон подозревает в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По словам президента России, эти мужчины являются гражданскими лицами, которые не сделали ничего криминального.