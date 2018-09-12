В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море
12 сентября 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предостерег Украину от провокаций в Азовском море. Политик отметил, что в противном случае украинские военные корабли станут экспонатами в Крыму.
Шеремет подчеркнул, что Россия располагает достаточным количеством сил и средств, чтобы противостоять любым провокациям и защитить свою территорию, передает РИА "Новости".
По словам депутата, Киеву пора осознать реальность и перестать жить в вымышленном мире. Кроме того, крымский политик призвал украинское руководство не делать врага из братского государства. Михаил Шеремет не исключил, что рано или поздно Украина все же одумается.
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