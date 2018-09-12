В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предостерег Украину от провокаций в Азовском море. Политик отметил, что в противном случае украинские военные корабли станут экспонатами в Крыму.

Шеремет подчеркнул, что Россия располагает достаточным количеством сил и средств, чтобы противостоять любым провокациям и защитить свою территорию, передает РИА "Новости".

По словам депутата, Киеву пора осознать реальность и перестать жить в вымышленном мире. Кроме того, крымский политик призвал украинское руководство не делать врага из братского государства. Михаил Шеремет не исключил, что рано или поздно Украина все же одумается.