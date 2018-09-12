//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет
- Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах
- Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы
- Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
12 сентября 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Известный своими предсказаниями пастор-ясновидец из Нигерии Сильвестр Нманвоке сделал прогноз, в котором говорится о развале Соединенных Штатов в ходе Третьей мировой войны. Пророчество священнослужителя приведено в заметке, опубликованной отечественными СМИ.
Как пишет сайт vistanews.ru, Нманвоке предрек, что действующий президент США Дональд Трамп будет свергнут дьявольскими силами, чьим представителем является бывший глава Белого дома Барак Обама. По словам экстрасенса, разозленный из-за потери власти Трамп потратит свое состояние на развязывание войны против России и Северной Кореи, которых он обвинит в случившемся. Результатом конфликта станет крах Штатов, отмечается в прогнозе нигерийского пастора.
Ранее сообщалось, что в сети появилось предсказание медиума Влада Росса, который полагает, что через несколько десятилетий Украина сможет захватить европейскую часть РФ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками
//В мире
Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно
//Новости партнеров
//В мире
//Политика
Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе
Короткое замыкание произошло в московской гостинице "Космос"
//Новости СМИ2
//Общество
Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ
//Культура
//Новости Redtram
//Общество
Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов
//В мире
Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
//Мнение
Эксперт высказался насчет идеи заключить мирный договор между РФ и Японией
//Общество
Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты
//Общество
//Общество
«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду
//В мире
//В мире
Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря
//В мире
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время
//Политика
РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий
//В мире
Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет
//В мире
Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины
//В мире
Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения