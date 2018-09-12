//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет
- Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах
- Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы
- Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Меркель: ФРГ не намерена игнорировать применение химоружия в Сирии
12 сентября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не намерен игнорировать использование химического оружия где бы то ни было. Политик добавила, что Германия выступает за политическое решение по Сирии.
Меркель подчеркнула , что все ответы, которые даст ФРГ, будут применены исключительно в рамках ключевого закона страны и парламентских обязательств, передает РИА "Новости".
Канцлер в среду, 12 сентября, уточнила, что внешнеполитический курс Германии заключается в том, чтобы поддерживать политические усилия, именно поэтому власти страну не могут не принимать во внимание применение химического оружия в той или иной точке мира.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками
//В мире
Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно
//Новости партнеров
//В мире
//Политика
Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе
Короткое замыкание произошло в московской гостинице "Космос"
//Новости СМИ2
//Общество
Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ
//Культура
//Новости Redtram
//Общество
Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов
//В мире
Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
//Мнение
Эксперт высказался насчет идеи заключить мирный договор между РФ и Японией
//Общество
Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты
//Общество
//Общество
«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду
//В мире
//В мире
Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря
//В мире
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время
//Политика
РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий
//В мире
Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет
//В мире
Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины
//В мире
Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения