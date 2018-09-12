Меркель: ФРГ не намерена игнорировать применение химоружия в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не намерен игнорировать использование химического оружия где бы то ни было. Политик добавила, что Германия выступает за политическое решение по Сирии.

Меркель подчеркнула , что все ответы, которые даст ФРГ, будут применены исключительно в рамках ключевого закона страны и парламентских обязательств, передает РИА "Новости".

Канцлер в среду, 12 сентября, уточнила, что внешнеполитический курс Германии заключается в том, чтобы поддерживать политические усилия, именно поэтому власти страну не могут не принимать во внимание применение химического оружия в той или иной точке мира.