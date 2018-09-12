Трамп намерен подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует в скором времени подписать указ о введении санкций в отношении зарубежных организаций за вмешательство в процесс выборов в стране.

Согласно последней информации, американский лидер принял подобное решение после получения новых разведданных. Как уточняет "Экономика сегодня", другие подробности относительно данного указа пока не предоставляются. Кроме того, не сообщается, когда именно Дональд Трамп поставит свою подпись под этим документом, отмечает агентство Reuters.

Напомним, власти США продолжают расследовать предполагаемое вмешательство Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Россия называет обвинения Штатов безосновательными.