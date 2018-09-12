Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет

Пропавший без вести 50-летний гражданин Сомсак Сомъйинг вернулся в семью спустя 19 лет. Как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, мужчина ушёл на заработки в 1999 году.

Первое время Сомсак работал на стройке в Бангкоке и поддерживал связь с родными, однако потом он перестал давать о себе знать каким-либо способом. Семья мужчины пыталась найти своего родственника, но им так и не удалось это сделать.



Как выяснилось, Сомсак завербовался матросом на таиландский рыболовецкий траулер. При поступлении на работу у него нелегальным способом изъяли личные документы мужчины. По воспоминаниям Сомсака, их практически не отпускали на берег и избивали за малейшие провинности. Спустя время, траулер был арестован за нелегальный вылов рыбы. Власти Малайзии затопили судно, а экипаж остался в тюрьме.

После освобождения мужчина устроился работать на фабрику, однако потом он был задержан из-за отсутствия документов. Как сообщает источник, благодаря облаве на фабрике Сомсак смог вернуться домой. Сотрудники полиции смогли найти в системе государственных гражданских учетов данные мужчины и нескольких членов его семьи. После этого они связались с его семьёй и доставили на родину.