Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины
12 сентября 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Осенью будущего года российский глубоководный аппарат погрузится на дно Марианской впадины. Известно, что первая отработка данного погружения состоится весной 2019 года в акватории Черного моря.
Глава проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко отметил, что ближе к лету или началу осени испытания будут перенесены в Тихий океан. К настоящему моменту ничто не говорит о вероятности изменений данного плана, передает РИА "Новости".
Известно, что батискаф, которому в скором времени предстоит достичь дна Марианской впадины, будет готов к январю-февралю будущего года.
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