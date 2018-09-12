Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины

Осенью будущего года российский глубоководный аппарат погрузится на дно Марианской впадины. Известно, что первая отработка данного погружения состоится весной 2019 года в акватории Черного моря.

Глава проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко отметил, что ближе к лету или началу осени испытания будут перенесены в Тихий океан. К настоящему моменту ничто не говорит о вероятности изменений данного плана, передает РИА "Новости".

Известно, что батискаф, которому в скором времени предстоит достичь дна Марианской впадины, будет готов к январю-февралю будущего года.