Пилот, спавший во время полета в бизнес-классе, возмутил пассажиров
12 сентября 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего в шотландский Глазго из Ньюарка, на днях были возмущены до глубины души, увидев командира воздушного судна, спящего в бизнес-классе.
Один из пассажиров отметил, что пилот снял свою форму, аккуратно сложил ее на соседнем кресле и уснул примерно на полтора часа, передает "Свободная пресса". После пробуждения он привел себя в порядок и вернулся в кабину.
По мнению многих пассажиров, летчики непременно должны отдыхать, однако не в салоне. Известно, что воздушное судно прибыло в аэропорт по расписанию. Как сообщают "Известия", ссылаясь на представителей компании, пилоты имеют право ненадолго засыпать в ходе трансатлантических перелетов, поскольку в кабине находятся два других летчика.
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