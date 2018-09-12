Пилот, спавший во время полета в бизнес-классе, возмутил пассажиров

Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего в шотландский Глазго из Ньюарка, на днях были возмущены до глубины души, увидев командира воздушного судна, спящего в бизнес-классе.

Один из пассажиров отметил, что пилот снял свою форму, аккуратно сложил ее на соседнем кресле и уснул примерно на полтора часа, передает "Свободная пресса". После пробуждения он привел себя в порядок и вернулся в кабину.

По мнению многих пассажиров, летчики непременно должны отдыхать, однако не в салоне. Известно, что воздушное судно прибыло в аэропорт по расписанию. Как сообщают "Известия", ссылаясь на представителей компании, пилоты имеют право ненадолго засыпать в ходе трансатлантических перелетов, поскольку в кабине находятся два других летчика.