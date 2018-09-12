Путин предложил зарубежным партнерам использовать Северный морской путь

Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума предложил заинтересованным зарубежным партнерам страны использовать Северный морской путь для перевозок.

Путин отметил, что Северный морской путь сейчас является весьма перспективной транспортной артерией, поэтому Россия приглашает партнеров из-за границы к его освоению, передает РИА "Новости".

Напомним, в настоящий момент на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Четвертый Восточный экономический форум. Мероприятие началось в минувший вторник, 11 сентября, и завершится в четверг, 13 сентября.