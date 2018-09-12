Ополченцы Донбасса получили возможность атаковать ВСУ с помощью боевой авиации

У противостоящих Киеву военных формирований ДНР и ЛНР появилась возможность атаковать Вооруженные силы Украины с помощью боевой авиации. Об этом говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.

Как пишет канал «Политикантроп» в «Яндекс. Дзен», бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что ополченцам удалось почти полностью восстановить взлетно-посадочные полосы Донецкого и Луганского аэропортов. Это значит, что в случае обострения ситуации в зоне конфликта защитники народных республик смогут задействовать свою авиацию. В 2014 году бойцы ЛНР обзавелись трофейным штурмовиком Су-25 и чехословацким учебно-тренировочным самолетом Л-29, который был позже переделан в боевую машину.

Также у луганского ополчения имеются вертолеты различных модификаций. Если появится такая необходимость, эта техника будет передана армии ДНР, отмечается в процитированном материале.