Ополченцы Донбасса получили возможность атаковать ВСУ с помощью боевой авиации
12 сентября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
У противостоящих Киеву военных формирований ДНР и ЛНР появилась возможность атаковать Вооруженные силы Украины с помощью боевой авиации. Об этом говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.
Как пишет канал «Политикантроп» в «Яндекс. Дзен», бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что ополченцам удалось почти полностью восстановить взлетно-посадочные полосы Донецкого и Луганского аэропортов. Это значит, что в случае обострения ситуации в зоне конфликта защитники народных республик смогут задействовать свою авиацию. В 2014 году бойцы ЛНР обзавелись трофейным штурмовиком Су-25 и чехословацким учебно-тренировочным самолетом Л-29, который был позже переделан в боевую машину.
Также у луганского ополчения имеются вертолеты различных модификаций. Если появится такая необходимость, эта техника будет передана армии ДНР, отмечается в процитированном материале.
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