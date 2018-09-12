Глава Пентагона сомневается в возможности создания военного альянса России и КНР

В минувший вторник, 11 сентября, глава Пентагона Джеймс Мэттис высказался насчет участия вооруженных сил КНР в учениях "Восток-2018". По мнению политика, создание альянса РФ и Китая вряд ли произойдет.

Мэттис полагает, что Москва и Пекин действуют исключительно в рамках собственных интересах. Министр обороны США также отметил, что не видит причины, которая бы объединяла РФ и Китай в долгосрочной перспективе, передает kp.ru.

Напомним, накануне на Дальнем Востоке начались самые масштабные учения за всю историю современной России. В маневрах "Восток-2018" примут участие около 300 тысяч военнослужащих. На одном из этапов к учебным мероприятиям присоединятся военные из КНР и Монголии.