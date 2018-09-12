Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что США в течение долгих лет "заказывали музыку" в международных вопросах. По словам дипломата, эта монополия постепенно исчезает.

Лавров в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ подчеркнул, что Вашингтон несколько веков не встречал серьезного сопротивления со стороны других государств. Сейчас, однако, США вынуждены так или иначе считаться с целым рядом стран, передает РИА "Новости".

Глава МИД РФ убежден, что в настоящий момент в мире начал формироваться принципиально другой порядок, в ходе которого Штаты теряют свои позиции.