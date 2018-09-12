Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как американскому обществу внедрили в сознание идею о "России-злодейке". Речь идет о деле экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

По словам Лаврова, российского следа в данном деле так и не обнаружили. Когда историю начали "раскручивать", оказалось, что Манафорт являлся агентом украинского правительства и все его действия были продиктованы интересами Киева.

Дипломат подчеркнул, что Россия в контексте этого расследования не фигурировала, однако в общественном сознании уже сложился негативный образ нашей страны, которая руководит важнейшими процессами в Соединенных Штатах, передает РИА "Новости".

До этого предполагалось, что Манафорт в рамках избирательной кампании являлся едва ли не ключевым "злодеем" и исполнителем воли Кремля.