Мексика готова работать над отменой визового режима с Россией

Будущее руководство Мексики намерено уделить внимание подписанию соглашения об отмене визового режима между Россией и Мексикой, сообщило российское посольство в Мехико.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел встречу с главой российского дипломатического представительства Виктором Коронелли. На встрече был затронут ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений.

«Мексиканская сторона, в частности, выразила готовность уделить приоритетное внимание скорейшему завершению подготовки к подписанию полноформатного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики», - сообщили в посольстве РФ в латиноамериканской стране.

Ранее стало известно, что избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил на свою инаугурацию президента России Владимира Путина. Церемония инаугурации президента Мексики состоится 1 декабря, сообщает RT.