В Раде предложили НАТО задерживать российские суда в Босфоре

В ответ на «российскую агрессию» в Азовском море Украина может попросить страны НАТО, чтобы те начали задерживать российские суда в проливе Босфор, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Гопко.

Украина способна ответить на действия российских пограничников в Азовском море. И покажет России, на что способна, вот только позовет страны НАТО в качестве «старшего брата», который придет и наведет порядок в песочнице.

«Что делать, если эта блокада будет продолжаться? Надо думать экономически. Возможно, стоит попросить страны-члены НАТО, чтобы они также проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. Почему бы не задерживать их на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?», - заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в телеэфире.

Ранее идею о привлечении сил НАТО и обращении в Совбез ООН по вопросу о ситуации в Азовском море озвучивал украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает РИА Новости.