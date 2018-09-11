Россия располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся в Сирии провокаций с «применением» химического оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. В Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением "химоружия"

Сирийские власти не имеют в своем распоряжении химического оружия. Поэтому президент Сирии Башар Асад не мог отдать приказ о его применении, отметил российский дипломат. Применение запрещенного химического оружия не является оправданным с военной точки зрения, зато является явно ущербным с политической точки зрения, подчеркнул Василий Небензя.

Использование химического оружия правительственными войсками в Сирии будет равнозначно «приглашению» западной коалиции в лице США, Великобритании и Франции вновь нанести удары по Сирии, как это уже было в апреле после провокации в Думе. Ведь коалиция угрожает нанести удары именно под этим предлогом. Зато противники Башара Асада, рассчитывающие на силовую поддержку своих западных покровителей, с большой вероятностью, могут устраивать провокации, резюмировал Небензя.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил полученную от жителей Идлиба информацию о начале съемок постановочной провокации. К концу дня эти кадры должны быть распространены в соцсетях и информагентствах, сообщает РИА Новости.