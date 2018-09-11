После взлома своих страниц Бабченко попросил защиты у России

Аркадий Бабченко выступил с постом под названием «Мое раскаяние». В нем он просит прощения у россиян, признается в работе на СБУ против России и раскрывает детали своего предательства.

«Прежде всего хочу попросить прощения у всех граждан России, в т.ч. представителей российских органов власти. Информационные кампании, которые я проводил против России за последние несколько лет, инициированы и оплачены Украиной и ее спецслужбами», — это второй абзац раскаяния Бабченко. В первой части текста он объясняет появление текста сложившимися обстоятельствами. Чуть позднее Бабченко и вовсе поясняет: «мое заявление носит характер явки с повинной».

Причиной «явки с повинной» стал взлом его почты. Его осуществил Киберберкут. О самом взломе АН рассказывал ранее. Хакеры получили доступ к переписке Бабченко с сотрудниками СБУ. Там одиозный журналист оценивает свое предательство в 20 тысяч долларов и требует гарантий безопасности для его семьи.

Поняв, что попался, Бабченко решил предупредить возможную информационную шумиху, которая поднимется после публикации переписки. Этим и объясняется его «раскаяние».

«Также довожу до широкой общественности и правоохранительных органов России, что вышеупомянутой украинской спецслужбой создана специальная группа блогеров, которая занимается постановками и вбросами разных фальсификатов. Группа называется «Ольга», в 2017 году меня заставили подобрать кадры для нее и впоследствии возглавить», — сообщил Бабченко в конце своего признания, вспомнил о своем гражданстве РФ и попросил российское посольство организовать его защиту.