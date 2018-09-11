9/11: Теракт, который изменил мир

Сегодня годовщина самого страшного теракта в мировой истории. 11 сентября 2001 года в США террористы-смертники захватили четыре самолета и направили их на объекты государственной значимости.

В этот день боевики-смертники исламистской террористической организации, запрещенной в России, захватили в США четыре пассажирских Боинга. Два самолета с небольшим промежутком времени врезались в 110-этажные здания башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Третий самолет был направлен на здание Пентагона. Крыло здания в этот момент находилось на ремонте, в помещении практически не было людей. Четвертый самолет, который, по идее, должен был врезаться в здание Капитолия, до цели не долетел – в результате оказанного пассажирами лайнера сопротивления террористам самолет рухнул на поле в штате Пенсильвания в 240 км от Вашингтона.

Первый теракт произошел в 08:46 по местному времени. Сегодня в это время в Нью-Йорке началась памятная церемония. Этот самый масштабный в мировой истории теракт унес жизни около 3000 человек, еще 6000 человек пострадали. Материальный ущерб, по минимальным подсчетам, оценивается в 500 миллиардов долларов, сообщают «Актуальные новости».