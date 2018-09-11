Журналист нашел причины незаинтересованности Киева в военном завоевании Донбасса

Власти Украины, несмотря на заявления официальных лиц, не собираются отвоевывать неподконтрольные Киеву территории на востоке страны. Такое мнение озвучил российский журналист Андрей Бабицкий.

Как отметил представитель СМИ в материале, выложенном на сайте телеканала RT, обещания «освободить» Донбасс, которые периодически дают украинские чиновники, ничего не значат. Бабицкий уверен, что Киеву не нужен регион, так как в случае его возвращения пришлось бы потратить колоссальную сумму на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Также Украине понадобилось бы задействовать огромный силовой ресурс для принуждения местного населения к «послушанию». Этого ресурса у соседнего государства нет, полагает журналист.

Согласно точке зрения Андрея Бабицкого, сегодняшняя ситуация в зоне боевых действий официальный Киев полностью устраивает.