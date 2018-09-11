В ОБСЕ не хотят слышать, что Крым живет в мире

В ОБСЕ не желают слышать, что российский Крым живет в мире и спокойствии Поэтому представителям Крыма помешали выступить на заседании БДИПЧ ОБСЕ по тематике защиты прав человека в Варшаве.

На проходящем сегодня в Варшаве заседании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из всей крымской делегации удалось взять слово лишь журналисту Александру Беланову. При этом его выступление неоднократно прерывалось. Украинский делегат постоянно встревал с ремарками о том, что Крым является «оккупированной территорией», и поэтому жители полуострова не имеют права выступать от имени РФ.

Остальным представителям крымской делегации и вовсе не дали выступить на площадке ОБСЕ. Более того, представитель Канады даже предложил вывести их из зала заседания. Но его предложение не имело успеха.

«Никто из нашей делегации не смог полноценно выступить. Тогда как украинские делегаты выступали один за другим, безнаказанно поливая грязью Россию. Применение столь очевидных двойных стандартов на площадке, призванной защищать и отстаивать права человека и свободу журналистов, просто недопустимо», - заявил секретарь Союза Журналистов республики Крым Денис Симоненко. Его слова приводит РИА Новости.