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Минск не захотел зависеть от кредитов МВФ

11 сентября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Минск не захотел зависеть от кредитов МВФ
Globallookpress.com

В Белоруссии решили, что украинский экономический сценарий стране не подходит, и отказались от кредитов Международного валютного фонда. Похоже, что Лукашенко смотрит на Восток, а не на Запад.

Минск отказался от структурных реформ стандартного пакета «Вашингтонского консенсуса», включающих повышение тарифов ЖКХ для населения и масштабную приватизацию государственных предприятий. Об этом заявил министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович.

Глава миссии МВФ в Минске Питер Долман, настаивая на необходимости структурных изменений в белорусской экономике, главным аргументом указывал большой государственный долг Белоруссии и крайне низкий уровень экономического роста. МВФ пытался убедить Минск в том, что как только государство прекратит субсидировать ЖКХ и проведет приватизацию государственных предприятий Белоруссии, экономика сразу же перейдет к активному росту.

«В ближайшее время Белоруссия намерена реализовать в России и Китае суверенные облигации на сумму два миллиарда долларов. Размещение белорусских долговых бумаг на европейском рынке не планируется. Кроме того, Белоруссия получает помощь от Евразийского фонда стабилизации и развития. В ближайшее время состоятся переговоры с Москвой о предоставлении госкредита для рефинансирования существующих долговых обязательств Минска перед Москвой», - пояснил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. Его слова приводит РИА Новости.

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