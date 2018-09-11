Днем во вторник, 11 сентября, жители сирийского Идлиба сообщили, что в провинции приступили к съемке постановочной провокации, в рамках которой армия САР якобы будет применять химическое оружие.

В Центре по примирению враждующих сторон в САР отметили, что съемочный процесс уже начался в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, передает RT

Ранее стало известно, что в провинцию прибыли съемочные группы различных телеканалов, а также сотрудники местного филиала одного из новостных каналов США. В конце сегодняшнего дня все материалы будут переданы в редакции, после чего они появятся на экранах телевизоров и в социальных сетях, сообщает ЦПВС.