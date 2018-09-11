Депутат Рады сообщил о катастрофической ситуации для Украины в Азовском море
11 сентября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Азовском море сложилась катастрофическая для Украины ситуация. С таким заявлением выступил Дмитрий Линько, представляющий в парламенте страны Радикальную партию.
Депутат Верховной Рады обвинил Россию в осуществлении действий, приведших к блокированию Мариуполя и Бердянска. Киев должен в срочном порядке усилить железнодорожное сообщение с данными портами, в противном случае они будут потеряны, процитировало Линько агентство «Новороссия».
Ранее стало известно, что Украина начала перебрасывать на Азов бронекатера. Прокомментировавший данную информацию российский эксперт Иван Коновалов в разговоре с журналистами отметил, что Киев ведет себя в акватории провокационно. Кроме того, аналитик предположил, что появление сообщений о переброске судов связано с приближающимися выборами президента Украины.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес