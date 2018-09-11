Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что учения "Восток-2018" свидетельствуют о солидарности России и КНР.

По словам эксперта, данные учебные маневры не являются рядовым событием. Участие Китая и Монголии в учениях "Восток-2018" является сигналом о том, что эти страны солидарны с РФ и в случае возникновения угрозы готовы также дать отпор.

Ивашов подчеркнул, что в настоящий момент возможность возникновения масштабного конфликта России и Североатлантического альянса не является высокой, однако она по-прежнему существует. Именно поэтому российские и китайские военные должны отработать вариант совместного ответа на агрессию, передает РИА "Новости".