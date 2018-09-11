В Афганистане пять человек погибли в результате атаки смертника

По меньшей мере пять человек погибли, еще более трех десятков мирных жителей получили ранения во вторник, 11 сентября, в результате произошедшего взрыва в толпе людей в Афганистане.

Инцидент произошел во время акции протеста в районе Махменд Дарах провинции Нангархар на востоке страны. Сообщается, что протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар уточняет, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Дополнительных подробностей пока нет.