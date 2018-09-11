В Индии автобус рухнул в ущелье, есть пострадавшие
11 сентября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 11 сентября, на юге Индии автобус рухнул в ущелье. В салоне машины находилось 62 человека. По данным газеты Times of India, погибли 32 пассажира.
Как сообщает источник, автобус направлялся к святилищу Кондагатту. Есть предположение, что водитель не справился с управлением на узком участке дороги при переезде через горный перевал. Машина четыре раза перевернулась и свалилась в пропасть.
На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Потерпевших направили в больницы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес