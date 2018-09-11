Выложено видео с вероятным доказательством подготовки ВСУ к наступлению на ДНР

Вооруженные силы Украины подожгли поля и дома на окраине поселка Коминтерново, расположенного на юге непризнанной ДНР. Последствия пожара сняли на видео сотрудники пресс-службы армии народной республики.

В репортаже сообщается, что инцидент произошел 6 сентября. Киевские военные осуществили поджог, обстреляв населенный пункт из орудий БМП и пулеметов. Пламя потушили прибывшие на место происшествия пожарные.

Как рассказал военным корреспондентам ополченец с позывным «Индус», противник, вероятно, устроил пожар, чтобы разминировать поля для прохода. Это может свидетельствовать о подготовке ВСУ к наступлению на данном направлении.

Боец добавил, что в связи с убийством лидера ДНР Александра Захарченко обстановка в районе Коминтерново обострилась. Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев с целью выявления огневых точек защитников самопровозглашенного государства.