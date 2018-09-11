Рябков заявил, что на Западе не отказались от сценария военной провокации в САР
11 сентября 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на Западе еще не отказались от сценария военной провокации в САР. Дипломат подчеркнул, что РФ намерена приложить усилия, чтобы это предотвратить.
Сергей Рябков во вторник, 11 сентября, заявил, что российские власти предостерегают западные "горячие головы" от осуществления новой провокации с использованием отравляющих веществ с целью впоследствии возложить ответственность за случившееся на руководство Сирии.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на заместителя министра иностранных дел России, данный сценарий разыгрывался неоднократно, поэтому является для Москвы совершенно прозрачным.
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