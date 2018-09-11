Рябков: Россия с беспокойством смотрит на попытки милитаризации космоса
11 сентября 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сделал во вторник важное заявление. По словам дипломата, РФ обеспокоена попытками милитаризации космического пространства.
В рамках первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике Сергей Рябков подчеркнул, что в космосе в настоящий момент размещается оружие ударного типа, передает 11 сентября РИА "Новости".
Замглавы МИД уточнил, что Россия смотрит на этот процесс с беспокойством, так как космическое пространство с каждым днем становится все более небезопасным. Дипломат убежден, что милитаризацию следует как можно скорее прекратить, однако для этого потребуются коллективные усилия.
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