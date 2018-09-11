В нашумевшем деле по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии помимо ранее названных двух россиян появились новые фигуранты. Британские СМИ характеризуют всех шестерых как "чистильщиков".

Об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на источники в британских спецслужбах. По словам собеседника газеты, помимо россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, в группу входило еще четыре человека.

Предполагается, что резервная команда для проведения операции по отравлению семьи Скрипалей химическим веществом "Новичок" прибыла в другие аэропорты Британии примерно в то же время, что Петров и Боширов.

Источник издания подчеркнул, что члены группы использовали данные людей, содержащихся в местах лишения свободы на территории Евросоюза, чтобы проникнуть в Великобританию без виз.

"Чистильщики" из группы прикрытия должны были наблюдать за Скрипалями, а также "подстраховать" Петрова и Боширова, если бы план отравления семьи по какой-либо причине не сработал.