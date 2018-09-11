СМИ: источники рассказали, зачем Юлия Скрипаль приезжала к отцу в Солсбери

Во вторник в СМИ появилась информация о том, зачем Юлия Скрипаль могла приехать к отцу в Солсбери. Согласно последним данным источников, женщина прибыла в Великобританию с определенной целью.

Предполагается, что Юлия приехала в Солсбери, чтобы сообщить Сергею Скрипалю о своей грядущей свадьбе. 3 марта женщина взяла билет на самолет до Лондона, а уже на следующий день ее и отца обнаружили без сознания, передает Газета.Ru. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Как уточняет издание Daily Mail, жениха Юлии Скрипаль зовут Степан Викеев, ему 30 лет. Молодые люди планировали жить в многоэтажке на западе Москвы.