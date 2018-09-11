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Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети
11 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты – такое же «придуманное государство», как Украина, американскому государству грозит развал. Об этом говорится в материале, опубликованном в блогосфере.
Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в США может реализоваться сценарий, который ранее претворился в жизнь на востоке Украины. Согласно информации блогера, референдум о независимости в настоящее время готовы организовать семь штатов. Это Техас, Луизиана, Северная Каролина, Джорджия, Алабама, Флорида и Теннеси.
Если голосование будет проведено, велики шансы, что по его итогам названные регионы объявят о своем отделении от Вашингтона, отмечается в процитированной статье. Ее автор прогнозирует, что в этом случае между центральной властью и штатами может возникнуть вооруженный конфликт.
Ранее сообщалось, что в США предали огласке планы ядерного уничтожения Советского Союза.
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