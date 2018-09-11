Эксклюзивные кадры переброски через Донецк бронетехники ДНР опубликовал военкор

В интернете появилось видео переброски бронетехники ополченцев самопровозглашенной ДНР через центр Донецка. Эксклюзивные кадры выложил на YouTube российский военный корреспондент Семен Пегов.

В описании к опубликованному ролику говорится, что жители столицы непризнанной республики сняли колонну из БТР численностью до 20 единиц. Пегов отметил, что для армии ДНР подобные маневры не являются типичными. Согласно предположению военкора, перемещение техники связано с наблюдающимся в последнее время обострением ситуации в Донбассе.

Ранее во вторник сообщалось, что в украинском правительстве озвучили планы по уничтожению ополченцев Донбасса после возвращения региона под контроль киевских властей. Такое заявление сделал Георгий Тука, занимающий должность заместителя главы министерства по делам беженцев.