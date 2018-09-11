Суд США отказался переводить Бутину под домашний арест до начала процесса
11 сентября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральный окружной суд Вашингтона отказался переводить Марию Бутину под домашний арест до начала процесса. По словам судьи, такое решение было принято из-за беспокойства, что Бутина может скрыться от правосудия.
«Я не представляю факторов или сочетания факторов, которые бы помешали Бутиной покинуть страну», — сказала судья Таня Чаткэн, пишет ТАСС.
При этом судья ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения россиянки Марии Бутиной любых данных по ее делу, сообщает «Свободная Пресса». Следующие слушания состоятся в ноябре.
Напомним, что Марию Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента. Американский суд пригрозил ей до 15 лет лишения свободы.
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