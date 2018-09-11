Суд США отказался переводить Бутину под домашний арест до начала процесса

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался переводить Марию Бутину под домашний арест до начала процесса. По словам судьи, такое решение было принято из-за беспокойства, что Бутина может скрыться от правосудия.

«Я не представляю факторов или сочетания факторов, которые бы помешали Бутиной покинуть страну», — сказала судья Таня Чаткэн, пишет ТАСС.

При этом судья ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения россиянки Марии Бутиной любых данных по ее делу, сообщает «Свободная Пресса». Следующие слушания состоятся в ноябре.

Напомним, что Марию Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента. Американский суд пригрозил ей до 15 лет лишения свободы.